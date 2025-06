Netinho planeja retorno aos palcos após tratamento de câncer: 'Em breve'

Netinho, 58, voltou a falar sobre sua saúde após enfrentar um câncer no sistema linfático, diagnosticado em março deste ano.

O que aconteceu

O cantor revelou que agora enfrenta a etapa final da recuperação. "Estou gravando esse vídeo pra dizer a vocês que tô entrando numa fase agora de recuperação da minha saúde e da minha força pós-quimioterapia, que debilita muito a gente", contou o baiano por meio de uma publicação nas redes sociais.

Apesar de ainda estar em processo de fortalecimento, Netinho já planeja o retorno aos palcos. "Quando a gente sai da quimioterapia, sai fraco. Estou sem fazer exercícios de voz há 2 meses. Volto a fazer a partir de segunda-feira. Estou nesses dias descansando em casa. É a fase de recuperação de tudo, e vou fazer isso com muito amor, e a vontade imensa de voltar ao meu trabalho, minha música, minha banda. Em breve a gente vai estar na estrada fazendo tudo o que vinha fazendo antes", disse entusiasmado.

No início do mês, Netinho anunciou a cura do câncer. "No exame PET/CT que fiz em 6 de junho não foi encontrado qualquer sinal de câncer no meu corpo inteiro. Estou curado. Deus me orientou também em tudo que fiz e estou fazendo", comemorou.

Apesar da boa notícia, Netinho precisou seguir com o tratamento até o fim, conforme recomendação médica. "Apesar do resultado fantástico do meu exame, conversei hoje com a médica, e ela me disse que terminarei todo o tratamento fazendo as duas últimas sessões de quimioterapia para consolidar o resultado", contou.