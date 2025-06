My Chemical Romance: cobrança de taxas extras para ingressos revolta fãs

Fãs da banda americana My Chemical Romance estão reclamando nas redes sociais de uma nova taxa cobrada em cima do valor do ingresso, além das taxas de administração e de serviço. O show está marcado para o dia 5 de fevereiro de 2026 no Allianz Parque, em São Paulo. Ontem, o Procon-SP disse que já notificou a Eventim, empresa que vende os bilhetes.

O que aconteceu

Consumidores reclamam das taxas que chegam a quase R$ 250. No X, pessoas publicaram o print do carrinho de compras do site da Eventim. Além do valor de R$ 580 para o setor cadeira inferior, já com desconto associado a um banco, são cobradas três taxas que, juntas, somam R$ 169,39. Outra pessoa que escolheu pista premium (entrada inteira) pagaria R$ 895 pelo ingresso mais R$ 249,44 de taxas.

O UOL pediu um posicionamento para Eventim sobre o caso, mas ainda não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Taxas também são cobradas no parcelamento. Até o momento, a pré-venda está aberta para clientes de um banco, que podem comprar até quatro ingressos, sendo dois de meia entrada. O parcelamento é em até três sem juros no site e na bilheteria, cobrando juros a partir da quarta parcela. O preço dos ingressos variam de R$ 197,50 (cadeira superior, meia entrada) a R$ 895 (pista premium, inteira).

"Não faz sentido", diz consumidora. No TikTok, uma mulher reclamou que, além das taxas já comuns e do parcelamento, viria mais uma taxa de processamento. "A gente vive num país de terceiro mundo, a maioria da galera ganha um salário mínimo, acho que a Eventim não está entendendo o público que ela tem", comentou. "Você vai tirar o sonho de pessoas."

A venda geral abre hoje ao meio-dia. O limite é de seis ingressos, sendo dois de meia entrada, e parcelamento em até dez vezes com juros no site. Na bilheteria não há parcelamento.

Procon-SP notifica empresa

Ontem, o programa de defesa do consumidor disse que notificou a Eventim sobre a nova taxa de processamento. Segundo o órgão, mais de 500 consumidores já consultaram a entidade pelas redes sociais. "Para o Procon-SP, as empresas podem cobrar taxas desde que, comprovadamente, se refiram a serviços efetivamente prestados, não se referindo a custos do negócio já embutidos no valor do ingresso, por serem parte da operação", diz o órgão.

Procon espera receber explicações em 48 horas úteis. Para a entidade, é um dever das empresas apresentar de forma clara e direta o valor total que o consumidor terá de desembolsar pelo ingresso. "Ou seja, logo ao fazer a oferta do serviço (publicidade, site de compra, bilheteria etc.), este valor total deve ser informado, e o consumidor não pode ir descobrindo os valores conforme vai avançando no processo de compra."

Eventim cobra três tipos de taxas, explicadas em seu site: