Mortes de personagens importantes marcam o início de 'Êta Mundo Melhor'

Três personagens importantes de "Êta Mundo Bom", novela de 2016, morrem no início de "Êta Mundo Melhor", que estreia na próxima segunda-feira. Elas são: Filó (Débora Nascimento), Anastácia (Eliane Giardini) e Maria (Bianca Bin).

Filó (Débora Nascinemto)

A esposa de Candinho (Sergio Guizé) não aparece na continuação. Logo no primeiro capítulo, saberemos que Filó foi seduzida por Ernesto (Eriberto Leão).

Ela decide abandonar o marido e fugir com o vilão. Enquanto Filomena espera Ernesto em uma casa na estrada, o bandido vai até a mansão sequestrar o filho de Candinho.

Ao ir ao encontro de Filomena, Ernesto descobre que a casa em que ela estava pegou fogo. A filha de Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura) não sobrevive ao incêndio.

Filomena (Debora Nascimento) e Candinho (Sergio Guizé) em 'Êta Mundo Bom' Imagem: Artur Meninea/Globo

Anastácia (Eliane Giardini)

A mãe de Candinho também não irá aparecer em "Êta Mundo Melhor". No segundo capítulo, ficaremos sabendo que ela morreu após saber da tragédia com o neto.

Ao saber do desaparecimento do filho de Candinho pelo atrapalhado detetive Sabiá (Fábio de Luca), contratado para ajudar na procura pelo bebê, a tia de Sandra (Flávia Alessandra) passa mal. Anastácia não resiste e morre no hospital.

O testamento de Anastácia deixa todas as suas posses para Candinho. Essa notícia decepciona Celso (Rainer Cadete) e Sandra, ainda presa pelos crimes cometidos em "Êta Mundo Bom!".

Anastácia (Eliane Giardini) e Candinho (Sergio Guizé) em 'Êta Mundo Bom' Imagem: João Cotta/Globo

Maria (Bianca Bin)

Maria participa dos primeiros capítulos da nova novela, mas a personagem logo irá morrer. Assim como em "Êta Mundo Bom", a esposa de Celso investigará os mistérios da história.

Desconfiada das idas do marido ao dancing, a antiga empregada de Anastácia vai até o local à procura dele. Próxima ao local, ela acaba reconhecendo a marca de nascença do filho de Candinho no colo da pedinte Zulma (Heloisa Périssé).

Ao tentar confrontar e correr atrás da vilã, Maria se envolve em um acidente fatal. Ela é atropelada por um carro e morre em tempo de contar a ninguém sobre a sua descoberta.