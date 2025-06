Monark rebate Igor 3k após ser chamado de burro: 'Eu não ligo'

Monark, 34, disse não estar preocupado de que a sociedade, Igor 3k e Antonio Tabet o classifiquem como "burro". O influenciador se manifestou em resposta a declaração do ex-sócio no podcast Flow ao Alt Tabet, do Canal UOL.

O que aconteceu

Após ouvir Igor 3k dizer no Canal UOL crer em sua "burrice", Monark ironizou o ex-sócio e disse não se importar com o que pensam dele. "Se, se vender mais, significa ser mais inteligente, pode ser", disse o influenciador ao Barba Podcast.

Agora, eu não ligo, foda**, cagu*. Essa é a parada que vocês não entendem. Numa coisa, o Tabet estava certo, não totalmente certo, mas estava certo: só quero fumar a minha maconha em paz e falar o que eu penso, sem encheção de saco. Acho que não estou pedindo muito.

Monark

O influenciador digital acusa o ex-sócio de se achar superior por abandonar a essência do podcast Flow para agradar o mercado por dinheiro. "O Igor tem o processo mental de lidar com a situação. Existe uma escolha que foi feita em 2021. e a decisão minha e do Igor foram totalmente opostas. Obviamente, ele vai tentar defender a decisão dele, que é melhor sacrificar a nossa ideia, a origem, a essência do produto, em troca de aceitação do mercado para dar rentabilidade".

Foi essa escolha que ele fez. Então, como ele tá ganhando dinheiro, talvez na perspectiva dele, ele se sente validado na sua escolha porque o mundo tá recompensando com riqueza.

Monark

Por fim, Monark diz aceitar o rótulo de "burro" se a menção é por poder falar o que bem entende. "Foi burrice minha escolher os meus princípios ao invés de dinheiro, fama e aceitação no mainstream? Se foi burrice na visão do Igor e da sociedade, ok, eu gosto de ser burro".

Eu não estou interessado em ficar inteligente neste sentido. É o que eu acredito. Me chamem do que quiserem que eu não ligo. Com o tanto que eu faça o que quero, vocês, a sociedade e o Igor, façam o que quiserem. Todos vamos morrer. No final, eu fiquei com o que era meu.

Monark

O que Igor 3k disse sobre Monark?

Igor 3K, criador do podcast Flow, respondeu se seu ex-sócio, Monark, é uma pessoa "burra". Durante participação no Alt Tabet, do Canal UOL, o influenciador destacou que Monark "tem um jeito muito particular" de enxergar o mundo, e posta coisas na internet sem ponderar os próprios atos e pensamentos.

Igor disse acreditar que, sim, Monark "é burro". "Acho que sim. Ele enxerga o mundo de um jeito muito particular. Acredito que ele deve falar o que pensa de uma maneira mais explicada, falar o que de fato está na cabeça dele, em vez de 'soltar' uma ideia e deixar todo mundo se digladiar por causa disso. Ele tem um jeito peculiar de enxergar as coisas e isso cria um alvo maior nele, que acreditava que não tinha como ser cancelado e foi".

Embora não mantenha mais contato com Monark, Igor admite que o Flow só existe por causa também do ex-sócio. "Quando a gente se conheceu em 2016, ficamos amigos rápido, conversávamos muito, queríamos fazer algo para a internet e ele sugeriu um podcast, eu topei. Nós começamos a sonhar com o podcast juntos. O Flow só existe porque a gente se encontrou no meio do caminho".