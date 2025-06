Esposa de Amado Batista é miss, bióloga e ostenta casamento 'maravilhoso'

Calita Franciele, 23, esposa de Amado Batista, 74, rebateu as especulações sobre uma suposta crise no casamento. A miss gravou um vídeo após rumores de que teria sido traída pelo cantor.

A gente está muito feliz. Do meu ponto de vista, estamos no auge. Literalmente no auge do nosso casamento. Está maravilhoso. Calita, em vídeo no Instagram

Quem é Calita Franciele

Ela é natural de Nova Xavantina, a 650 km de Cuiabá (MT). O município conta com pouco mais de 24 mil habitantes.

Jovem é formada em biologia. Até o ano passado, no entanto, ela trabalhava como técnica administrativa em uma escola.

Calita foi anunciada oficialmente como candidata do Miss Universe Mato Grosso em junho de 2024. A bióloga, que participou do concurso representando a cidade de Campinápolis (MT), venceu a etapa estadual. A miss não se classificou no primeiro corte do Miss Universe Brasil 2024.

Calita Franciele venceu Miss Mato Grosso 2024 Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Ela já fez uma rinoplastia para afinar a ponta do nariz. Recentemente, a esposa de Amado Batista mostrou imagens de antes e depois do procedimento.

Eu fiz só rinoplastia. O tempo foi generoso, deu uma melhorada. Eu fiz rinoplastia para afinar a ponta do meu nariz, que nunca foi feio. Mudou pouca coisa, mas ficou melhor.

A miss e o cantor estão juntos desde junho de 2024, mas só tornaram público o relacionamento meses depois. Os dois se casaram no civil em março.

Calita soma pouco mais de 76 mil seguidores no Instagram.