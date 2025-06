Maya Massafera relata ter sido vítima de transfobia em festival europeu

Maya Massafera, 44, contou ter sido vítima de uma atitude transfóbica na entrada do Festival Keinemusik, em Londres.

O que aconteceu

Segundo a influencer, os seguranças do local a impediram de entrar e disseram que aquele não era "lugar para mulheres trans". "Fui agredida aqui no festival. Os seguranças disseram que aqui não é lugar para mulher trans. Estou com esses dois. Olha aqui!", denunciou ela, em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Maya explicou que um dos seguranças a empurrou e foi agredido por ela de volta. "Um cara chegar, me empurrar e falar 'você não é mulher, é homem'. E me empurrou. Comecei a dar tapa tão forte nele, minha unha em gel quebrou. Minha sorte é que tinha mais gente, meu amigo estava lá e me segurou. Porque esse homem poderia ter me agredido mais. E na hora dá uma raiva na gente e depois dá uma sensação muito de culpa, parece que a gente está errada."

Ela admitiu ter ficado muito abalada com a agressão transfóbica. "Desde ontem estou muito mal. Falei com minha psicóloga quando cheguei e hoje também. A gente nunca acha que essas coisas vão acontecer com a gente. Nunca achei que isso fosse acontecer comigo."