Marlon vira vilão? Punição afeta destino do policial em 'Dona de Mim'

No capítulo desta sexta-feira (27) em "Dona de Mim" (Globo), Samuel e Leo enfrentam Vanderson e acionam a polícia, e o rapaz acaba fugindo. Davi vê Leo com Samuel e desabafa com Gisele e Ayla.

Samuel conta a Abel sobre Vanderson, e Filipa aconselha o marido a pressioná-lo. Abel anuncia a Jaques que entrou com uma medida protetiva contra Vanderson.

Leo procura Davi, que afirma que jamais amará de novo. Kami repreende Lucas por prometer levar Dedé para buscar Ryan. Danilo e Pam se beijam.

Adriano e Marlon recebem uma punição por transmitir um vídeo da ação policial sem autorização. Alan avisa a Jussara sobre a detenção de Marlon.

Vanderson revela a Tânia que Jaques o paga para segui-la. Vanderson decide invadir a mansão dos Boaz.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.