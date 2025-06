Mari Bridi volta às novelas após 20 anos e separação de Rafael Cardoso

Mariana Bridi, 40, se prepara para voltar às novelas após 20 anos em "Êta Mundo Melhor!" que estreia na próxima segunda-feira na Globo. A trama vai substituir "Garota do Momento".

Retorno às telinhas

Mari viverá Mirtes na trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson. Ela fará uma personagem divertida, que chegará apenas no capítulo 30. "Vai demorar um pouquinho pra entrar, mas já entra dando uma bagunçada", afirma ela. "Está sendo muito divertido me reconectar com esse lugar de atriz."

A atriz teve certeza de que queria voltar à atuação ao participar do projeto Potencializa Globo, no ano passado. "Um projeto sensacional que trabalha não só com atores de todos os lugares do Brasil, mas também com preparadores maravilhosos. Foi bem transformador participar... Era uma coisa que eu gostava de fazer e que, em algum momento, ficou perdida. A partir disso, surgiu a oportunidade de voltar e fazer a novela."

A última novela de Mari foi "Floribella", exibida pela Band em 2005. Filha da jornalista Sonia Bridi, a atriz também participou de "Malhação" (2004).

Pensei que eu tivesse perdido um pouco esse lugar de ser atriz. Comecei a trabalhar com internet, o que é muito prazeroso, amo dividir meu dia com todos os seguidores, é uma coisa que eu vou continuar fazendo, mas voltar a atuar foi um presente... É muito legal fazer várias coisas. Mari Bridi

O retorno às telinhas acontece quase três anos após Mari se separar do ator Rafael Cardoso. O casamento de 15 anos terminou em dezembro de 2022. Os dois são pais de Aurora, 10, e Valentim, 6.

Mari, aliás, enfrenta o ator na Justiça em um processo sobre a guarda dos filhos, que corre sob sigilo. Ela e a mãe também têm medidas protetivas contra ele.

Mari Bridi e Rafael Cardoso foram casados por 15 anos Imagem: Reprodução/Instagram

"Êta Mundo Melhor!"

Spin-off de novela exibida em 2016, a trama traz de volta o matuto Candinho (Sergio Guizé) e seu burro Policarpo. "'Êta Mundo Melhor!' não é exatamente uma continuação de 'Êta Mundo Bom!'. É uma nova novela, é uma nova história, que de alguma maneira se espelha na história anterior. O mote da novela anterior era Candinho procurando a mãe, o mote desta novela é Candinho procurando o filho", explicou o autor.

A nova história será ambientada nos anos 1950, enquanto a novela de 2016 se passava na década de 1940, e acompanha a trajetória de Candinho após a morte de sua mãe, Anastácia (Eliane Giardini) e de sua esposa, Filó (Débora Nascimento). O protagonista terá que buscar seu filho, que foi deixado em um orfanato após a morte da mulher.

Sérgio Guizé, Flávia Alessandra, Bianca Bin, Rainer Cadete, Elizabeth Savalla, Ary Fontoura, Jeniffer Nascimento e Eriberto Leão são alguns nomes que retornam do elenco original. Larissa Manoela, Grace Gianoukas, Nívea Maria e Heloísa Périssé são novidades da trama.