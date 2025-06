Kendrick Lamar anuncia show em SP em setembro com CA7RIEL & Paco Amoroso

O rapper norte-americano Kendrick Lamar incluiu o Brasil na rota da Grand National Tour, sua nova turnê mundial. A apresentação única no país será realizada em 30 de setembro de 2025, no Allianz Parque, em São Paulo.

O espetáculo faz parte da etapa latino-americana da turnê, que inclui datas no México, Colômbia, Argentina e Chile. Os shows ocorrem em grandes estádios de futebol e contam com a participação do duo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso como atração de abertura em toda a região. A turnê é uma realização da Live Nation em parceria com a pgLang, coletivo criativo fundado pelo próprio artista.

A dupla argentina Ca7riel & Paco Amoroso que abre o show de Kendrick Lamar em SP Imagem: Divulgação

Os ingressos para o show em São Paulo estarão disponíveis a partir das 11h do dia 2 de julho pelo site Ticketmaster e, a partir do meio-dia, nas bilheterias oficiais, sem cobrança de taxa de serviço. Haverá pré-venda nos dias anteriores: 30 de junho para clientes Santander Select e Private Banking com cartões elegíveis, e 1º de julho para demais clientes Santander. O parcelamento pode ser feito em até 5x sem juros para clientes Santander e 3x sem juros para os demais. Cada CPF poderá comprar até seis ingressos, com limite de duas meias-entradas.

A turnê sucede uma série de shows esgotados na América do Norte e datas na Europa com a participação de SZA, além de apresentações confirmadas na Austrália em dezembro.