'Garota do Momento' terá último capítulo reprisado na segunda-feira

O último capítulo de "Garota do Momento" (Globo), será reprisado na próxima segunda-feira (30).

O que vai acontecer

Diferente do habitual, o último capítulo da novela "Garota do Momento" será reprisado em uma segunda-feira. De costume, os finais das novelas da Globo são reprisados aos sábados.

Isso acontecerá em virtude da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. No sábado, a Globo exibirá o confronto entre Benfica (POR) e Chelsea (ING) no horário de exibição de "Garota do Momento".

A reprise da novela escrita Alessandra Poggi acontecerá na próxima segunda-feira (30), às 14h40. Com isso, não será exibido um capítulo de "História de Amor" nesse dia.

Também no dia 30, estreia "Êta Mundo Melhor", novela que irá substituir "Garota do Momento". Por causa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que terá o confronto entre Fluminense e Inter de Milão (ITA), o primeiro capítulo da trama será exibido mais cedo, às 18h05.