Embate de toadas e cores: Parintins se aquece para seu maior espetáculo

Do TOCA, de Manaus (AM)

É chegada a hora de mais um espetáculo no Norte do país. A 58ª edição do Festival de Parintins começa nesta sexta-feira (27), com a disputa entre os bois Caprichoso e Garantido no Bumbódromo — arena construída especialmente para o evento, na ilha de Parintins, no Amazonas.

Mas para os manauaras e parintinenses, a festa já começou faz tempo. Desde o fim de março, os ensaios dos bois movimentam a capital amazonense, marcando o início da festa, que culmina em três noites de apresentações. "É a temporada bovina", os manauaras explicam aos turistas.

A expectativa é que 140 mil pessoas passem por Parintins nos três dias em que os dois bois-bumbás se enfrentam.

Os tripas (como são chamados quem carrega os bois) se encaram no bumbódromo na véspera da disputa Imagem: Antonio Lima/Secom

Caprichoso envolto no azul e Garantido com seu vermelho marcante têm, cada um, duas horas e meia de apresentação por noite. A ordem de entrada é definida por sorteio — como tudo que envolve o embate.

"Pra tudo a gente faz sorteio antes", contou Rossy Amoedo, presidente do Caprichoso, durante evento em maio, para o anúncio do patrocínio principal da Natura. Na ocasião, a ordem de fala dos representantes foi decidida na camaradagem.

Apesar do clima amistoso entre os presidentes, a rivalidade entre as torcidas permanece viva. Em Manaus, vermelho e azul colorem o embate nas ruas, nos figurinos e até nos bares, onde chopes e drinks de cada cor disputam a preferência.

Na imprensa local, o cuidado com o espaço dado a cada boi é minucioso, para evitar suspeitas de favorecimento. A torcida leva a sério: bares temáticos bloqueiam a entrada de quem veste a cor "contrária".

Em uma noite de maio, em um bar do Garantido, a reportagem presenciou uma situação: uma mulher vestida de azul foi barrada na entrada, mesmo tendo sido convidada para uma confraternização. Só entrou após explicações — e mesmo assim, causou desconforto ao abrir seu leque azul dentro do ambiente.

Ainda assim, a rixa já foi mais intensa entre os dirigentes. O clima é o mais amistoso possível. Após o anúncio da coletiva, posaram juntos para fotos e dividiram a mesa. Uma das razões para essa aproximação foi a participação de Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Garantido, no Big Brother Brasil 2024. Durante o reality, Caprichoso e Garantido torceram juntos por Isabelle, o que deu à festa de Parintins uma visibilidade inédita — acima de qualquer rivalidade.

"Estamos falando do impacto no povo amazônico, que vive da arte e da floresta. Isso é o que nos move", disse Fred Góes, presidente do Garantido.

Rossy, do boi Caprichoso, completa: "A gente vê aqui a Amazônia floresta, mas também a Amazônia pessoas."

Rossy Amoedo, presidente do Caprichoso, e Fred Góes, do Garantido, durante evento que lançou o Festival de Parintins 2025 Imagem: Aguilar Abecassis/Divulgação

Toada e percussão

Os ensaios semanais dos bois não apenas aquecem a torcida como ajudam a montar a parte musical da temporada. As toadas tomam as caixas de sons dos estabelecimentos - de preferência com álbum novo que cada boi lançou, dando dicas do que vai acontecer no bumbódromo em Parintins.

A toada é um ritmo musical típico da Amazônia, cantado em alternância entre solista e coro, com raízes nos cantos africanos e indígenas.

Suas letras misturam rituais, lendas e referências contemporâneas. Nos anos 1990, ultrapassaram os limites do Norte: o grupo Carrapicho levou "Tic-Tic-Tac" ao topo das paradas na Europa, e Fafá de Belém eternizou "Vermelho", ambas toadas do Garantido.

Mais recentemente, "Rostinho de Anjo", do Caprichoso, viralizou entre japoneses no TikTok, impulsionada por uma versão da banda peruana Euforia de Iquitos.

Imagem: Alex Pazuello/Secom

Apresentação do Caprichoso na Festa da Parintins em 2024 Imagem: Arthur Castro/Secom

Cada boi nomeia seu corpo musical de um jeito: o Caprichoso chama sua percussão de "marujada"; no Garantido é "batucada". "Há uma disputa musical. A toada é letra e música, e é um elemento de julgamento", explica Fred. "O levantador de toadas é avaliado, o corpo musical também."

São mais de 40 toadas por noite, entre inéditas, folclóricas e "de arena" — que têm como função agitar o público. Todas são gravadas com esmero na produção e lançadas em discos anuais.

"A gente roteiriza a apresentação, escolhe o que vai ilustrar cada ato, e sustenta com a música. Cada canção tem histórico, tem embasamento em livros. Ficou tudo muito exigente, nada é feito gratuitamente, tudo é muito pensado antes de ir para arena", comenta Rossy.

A torcida tem papel fundamental. Ali, eles são chamados de 'galera' - e é item essencial na apuração. Musicalmente, seus gritos e coros dão outra camada sonora às toadas.

Imagem: Mauro Neto / Secom

Apresentação do garantido durante o Festival de Parintins de 2024 Imagem: Mauro Neto / Secom

De lamparinas à arena

O Festival de Parintins nasceu em 1913 como uma brincadeira de rua. "Era uma roda com lamparinas, fogueira na frente da casa das pessoas, como uma quermesse", lembra Rossy. O evento cresceu nas décadas seguintes e, em 1988, ganhou o Bumbódromo, que hoje é o centro da festa.

Com o tempo, o festival passou a incorporar técnicas do Carnaval do Rio e de outras manifestações culturais. Fred Góes, que viveu fora do Estado, destaca: "É uma mistura de conhecimentos que retornam à ilha. Isso acaba projetando outros formatos de toadas, respeitando-se aquilo que a gente tinha lá atrás."

Isabelle Nogueira foi celebridade no evento do patrocinador do Festival de Parintins, em Manaus Imagem: Tiago Dias/UOL

Rossy, por sua vez, entrou ainda adolescente como ajudante de barracão. "Foi como pegar uma criança no meio do nada e soltar no parque da Disney. Foi uma imersão ao mundo que eu só via pela televisão e que despertou um mundo imaginário", resume. Ele fez alegorias também no Carnaval de Manaus, do Rio, e foi convidado para criar a abertura das Olímpiadas. "A questão alegórica potencializou muito esse espetáculo, apareceu na década de 1980 para cá."

Hoje, o festival olha para frente sem esquecer suas raízes. A figura da cunhã-poranga, por exemplo, antes chamada de Miss Boi, passou a adotar o termo indígena que significa "moça bonita". O nome carrega a valorização das culturas originárias que permeiam toda a festa.

"Os dois bois fizeram um compromisso de disputar apenas na arena. Fora de Parintins, estamos falando de cultura amazônica, de algo que precisa ser preservado", afirma Fred. "Mas daqui a pouco acaba nossa amizade", brinca, sobre a iminente entrada no Bumbódromo.

Veículo de comunicação

Em 2024, mais de 120 mil pessoas passaram por Parintins durante o festival — número que deve crescer cerca de 30% este ano. A infraestrutura, no entanto, segue desafiadora. O Bumbódromo já não comporta a demanda crescente.

Apesar disso, o festival se impõe como um dos maiores espetáculos a céu aberto do país — não só pela magnitude visual, mas pela força simbólica. Caprichoso e Garantido reafirmam, cada um à sua maneira, as identidades amazônicas, indígenas, caboclas, tecnológicas e populares. Em comum, carregam a missão de fazer do boi uma bandeira de resistência cultural.

Em 2025, o Caprichoso leva à arena o tema "É Tempo de Retomada", inspirado no livro da escritora indígena Trudruá Dorrico, que aborda a preservação do planeta e das raízes culturais. Já o Garantido apresenta "Boi do Povo, Boi do Povão", um lema que, segundo Fred, "motiva os compositores a criarem livremente a partir desse norte."

Um trabalho musical para, acima de tudo, levantar a autoestima do povo amazônico.

"É nosso maior veículo de comunicação", conclui Fred. "É nele que mostramos o que a Amazônia viveu com a colonização, o que ainda enfrenta, e o que quer preservar. Não é revanchismo, é consciência."

* O repórter viajou à convite da Natura