Desfecho angustiante: Clarice morre em 'Garota do Momento' após levar tiro?

A principal questão a ser solucionada no último capítulo de "Garota do Momento" (Globo) é o destino de Clarice (Carol Castro). Será que ela morre após levar um tiro de Juliano (Fábio Assunção)?

O que acontecerá

Apesar de levar um tiro durante o sequestro armado por Juliano, Clarice sobrevive. A pintora é levada ao hospital, mas sofre apenas ferimentos leves. Ainda no mesmo dia, recebe alta e comemora a liberdade com a família na pensão, usando uma tipoia no braço.

Enquanto Clarice se recupera, Juliano é preso graças à coragem de Beto (Pedro Novaes). O mocinho consegue acertá-lo com um remo. O vilão vai direto para a cadeia, onde permanecerá até o final da trama.

O final de Clarice será ao lado de Gregório (Rocco Pitanga).

Gregório (Rocco Pitanga) e Clarice (Carol Castro) em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

Após isso, Beto e Beatriz (Duda Santos) se casam em uma cerimônia emocionante em Petrópolis. Amigos e familiares prestigiam o casal.

Novela termina com um grande número musical nas ruas de Copacabana, cenário principal da história. Todos os personagens aparecem juntos, celebrando um final feliz.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, foi ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. A partir da segunda-feira (30), "Êta Mundo Melhor!" estreia na mesma faixa de horário.