Defesa de Diddy afirma que julgamento é motivado por interesses financeiros

Na fase final do julgamento que já dura sete semanas, a defesa do rapper e empresário Sean "Diddy" Combs, também conhecido como P. Diddy, rebateu as acusações de associação criminosa e tráfico sexual.

O que aconteceu

Durante os argumentos finais apresentados hoje, a defesa de Diddy afirmou que o processo é movido por interesses financeiros. "Não se trata de justiça, não se trata de um crime. Isso é sobre dinheiro", declarou o advogado Marc Agnifilo. Ele defendeu que Diddy é um "homem negro bem-sucedido, que construiu seu império por conta própria", e que está sendo alvo por esse motivo.

A defesa também reconheceu que os relacionamentos de Diddy com algumas das denunciantes foram "complicados", mas negou conduta criminosa. Agnifilo rejeitou a versão da promotoria, que descreve um cenário de abuso psicológico e intimidação, alegando que os relatos não condizem com a realidade.

Ainda durante a sustentação, o advogado admitiu o episódio de violência doméstica contra a ex-namorada Cassie Ventura. Mesmo assim, a defesa do rapper afirmou que o relacionamento entre os dois era "baseado em amor".

No decorrer do julgamento, Sean "Diddy" Combs optou por permanecer em silêncio. Enquanto o Ministério Público convocou 34 testemunhas para reforçar as acusações, a defesa do rapper adotou uma estratégia diferente e não chamou nenhuma testemunha para depor em seu favor.