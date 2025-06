Claudia Raia cancela espetáculo após diagnóstico médico: 'Repouso absoluto'

Claudia Raia, 58, cancelou as sessões da peça "Cenas da Menopausa" do final de semana por orientações médicas.

O que aconteceu

Em publicação nas redes sociais, atriz disse que está em "repouso absoluto" devido a uma laringite severa com edema. "Por isso, as sessões de 27, 28 e 29 de junho do espetáculo "Cenas da Menopausa", no Teatro Claro MAIS SP, estão canceladas", afirmou em comunicado.

Fãs podem remarcar os ingressos comprados para os próximos finais de semana ou pedir o reembolso do valor. "Dúvidas podem ser enviadas para: falecom@uhuu.com. Agradecemos a compreensão e desejamos rápida recuperação à Claudia", finaliza a nota.

Espetáculo fica em cartaz até 17 de agosto. Na peça, ela interpreta quatro mulheres passando por diferentes sintomas da menopausa. O espetáculo é composto por esquetes descrevendo as diferentes fases do luto: choque, negação, revolta, depressão e aceitação. "Cenas da Menopausa" já teve temporadas em Portugal e em Curitiba.