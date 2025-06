BaianaSystem entre Oceania e BH: um passado que o futuro ainda não alcançou

Quando lançamos "O Mundo Dá Voltas", em janeiro deste ano, não tínhamos ainda a ideia de que isso aconteceria de forma tão literal.

Em meados de junho, saímos de um show muito especial no João Rock, que abriu os caminhos para esse "Lundu Rock Show" e teve um encerramento muito significativo pra nós.

O coral de crianças do projeto "Tocando a vida" cantando a faixa "Ogun Nile", numa espécie de oração que fala de fé e de uma possível convivência entre as muitas diferenças. "Toda fé de Salvador", voando pra Austrália em meio a notícias de guerra e muita intolerância.

No ar, cruzando o oceano Pacifico, o que tínhamos de mais forte em pensamento nos conectando era um texto de nosso amigo Felipe Brito falando justamente da conexão entre Brasil e Austrália, através de seus povos originários e suas culturas, transmutado em dança, canto e rituais.

Imagem: @cartaxocopia/Divulgação

Assim é o "Lundu Rock Show" e assim está sendo essa volta ao mundo. "Água" tem sido nossa música de abertura, que conecta com "O Futuro Não Demora", mas, para além disso, nos mostra como a água tem em nossas vidas, neste planeta, esse papel de transmutar, transformar, conectar. Ijexá abençoa, nos apresenta e nos lembra de onde viemos.

Após apresentação no João Rock, no interior de São Paulo, BaianaSystem leva 'Lundun Rock Show' à Austrália Imagem: @cartaxocopia/Divulgação

A presença sempre grande de brasileiros em qualquer lugar que a gente passe contrasta com as pessoas locais, que tentam entender toda aquela informação que chega ali de maneira direta.

Mesmo que a língua não faça essa conexão imediata, o fato de o show estar fincado em dois discos que falam de tempo, mundo, ancestralidade, povos e politica, traz uma proximidade que diz respeito a nós enquanto pessoas nesse momento tão particular no planeta.

O pensamento de Lélia González na voz de Zezé Motta, falando de "Amefrica Ladina" tem impacto, assim como Alice Carvalho recitando seu incrível texto de "Balacobaco", pela verdade presente nas interpretações e sobre o que elas falam.

BaianaSystem durante apresentação em Gold Coast, na Austrália Imagem: Máquina de Louco/Divulgação

A dança, os tambores, os riffs, as imagens e a comunicação verbal e corporal de Russo, com a dança de Elivan Conceição, que também dá vida aos personagens nessa experiência de troca que ainda é um show, nos faz acreditar ainda mais nesse poder de transformação da arte.

Sidney (Austrália) e Auckland (Nova Zelândia) parecem agora mais próximas ainda, como uma sequência de Ribeirão Preto a Belo Horizonte. Ainda uma escala no Chile, onde as cordilheiras em neve e a visita de Claudia Manzo à sua família nos reconectam com a sulamerica e a Pachamama, que tem sido também nossa oração.

E a gira continua a girar, o passado que formou nossa cultura se torna cada vez mais presente, necessário. Logo estaremos novamente na Europa, em outro giro do "Lundu Rock Show", e logo menos ainda estaremos a bordo do Navio Pirata, no mar de gente que nos conduz em nossa viagem.

* Roberto Barreto é guitarrista e fundador do BaianaSystem