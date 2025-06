Após ser condenado, ex reafirma que Ana Hickmann o traiu com Edu Guedes

Sem apresentar provas, Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, voltou a afirmar que a apresentadora o traiu com Edu Guedes, com quem ela é casada atualmente.

O que aconteceu

Correa, que foi condenado por calunia em processo movido por Guedes, reafirmou sua crença de que Ana e Edu tiveram caso quando eles ainda estavam casados. "Tenho certeza absoluta de que houve relacionamento [entre eles] anterior ao fato [a nossa separação]", declarou durante participação no podcast Papagaio Falante.

Questionado por Sérgio Mallandro se tem provas da suposta traição, ele riu e mudou de assunto. "Você está querendo saber demais, mas deixa como está", falou o empresário.

Condenação

Alexandre Correa foi condenado a três anos de prisão em processo de calúnia movido por Guedes. O apresentador acionou a Justiça após Correa falar em diversas entrevistas que Ana e ele tinham um caso enquanto ela ainda estava casada com o empresário. A decisão foi proferida pela Justiça de São Paulo em 13 de junho.

Defesa de Correa afirmou ter recorrido da decisão. "A referida decisão não transitou em julgado e será objeto de recurso. A defesa confia na reversão da condenação pelas instâncias superiores".

Assessoria de Edu celebrou a condenação. Para o apresentador, a Justiça "entendeu que Alexandre extrapolou os limites da liberdade de expressão e de opinião, imputando à Eduardo Guedes a prática de atos criminosos, de forma genérica e sem se preocupar com a veracidade ou não das informações, mas com a nítida intenção de ofender a sua honra".