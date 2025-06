Andréa Beltrão diz que artista é visto como 'perigo' às pautas de direita

Andréa Beltrão, 61, disse que a classe artística é considerada um "perigo" às pautas de direita, por isso esse setor político costuma fazer críticas e ataques aos artistas.

O que aconteceu

Beltrão abordou o assunto ao falar sobre o Teatro Poeira, casa de shows no Rio de Janeiro criada por ela e por Marieta Severo, há 20 anos. Em entrevista ao jornalista Juca Kfouri, no canal do YouTube da Rede TVT, a atriz destacou que o Poeira não é apenas uma casa de espetáculo, mas que também tem o compromisso de "fomentar oficinas" para artistas de todo o país, além de exibir "espetáculos que talvez não conseguissem se apresentar em teatros grandes".

Atriz afirmou que a estrutura do teatro é mantida por recursos próprios dela e da Marieta, e reforçou a necessidade de ter patrocínio. "No começo do projeto tivemos patrocínio por três anos da Eletrobras, que ajudou a fazer oficinas gratuitas; depois tivemos patrocínio importante de 11 anos da Petrobras, mas esses recursos eram totalmente dedicados a manutenção das oficinas para formação de artistas. Nesses 20 anos, Marieta e eu continuamos investindo no teatro para o pagamento das contas, porque é um teatro que não lucra, no máximo empata as contas quando a peça vai muito bem, e mesmo assim a gente deve fazer um complemento financeiro".

Ela explicou que os patrocínios foram cortados na gestão do então presidente Jair Bolsonaro (PL), e hoje tenta reaver patrocinadores para o Poeira. "Depois do governo Bolsonaro, que foi da destruição acima de tudo, a gente perdeu patrocínio, como várias outras instituições culturais do Brasil. Agora, a gente agora está tentando patrocínio de novo para que essas oficinas que fazem tanta falta ao Poeira voltem. A gente está lutando, procuramos 40 empresas, todas relacionadas principalmente ao investimento cultural, ainda não tivemos a sorte tão desejada, mas continuamos tentando".

Na sequência, Beltrão concordou com Kfouri que a direita ataca a cultura porque enxerga o artista como "subversivo". "Exatamente isso! Um perigo, nós [artistas] somos um perigo [para eles]", afirmou a artista.

Questionada sobre ser cancelada por posicionamento político, Andréa admitiu já ter ouvido gritos de protesto contra ela durante peças, mas que não acompanha o que dizem a seu respeito na internet. "Eu não tenho rede social, apenas um perfil profissional, que é tocado pela minha filha, então não tenho acesso nenhum ao que falam de mim nas redes. Uma vez em uma peça minha gritaram 'Andréa Beltrão nunca mais', mas eu achei legal, não fiquei chateada, a pessoa pode não querer mais ir com a minha cara".

Andréa Beltrão é discreta, mas não se esquiva de opinar politicamente. Alinhada às pautas progressistas, a atriz já fez várias críticas à gestão Bolsonaro, que ela adjetiva como "governo da destruição".