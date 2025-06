Amado Batista perde a paciência e rebate boato de traição: 'Fofoqueiros'

Amado Batista, 70, publicou vídeo para desmentir término de relacionamento e negar qualquer traição.

O que aconteceu

Cantou se pronunciou após rumores de que teria traído a esposa, a miss Calita Franciele, 23. "Olá, seus fofoqueiros. Devia ter vergonha na cara de ter inventado tanta mentira sobre eu e minha mulher. Não tem nada com a gente. Está tudo maravilhoso e vocês querendo estragar tudo. Que isso? Vocês não têm notícia e ficam inventando notícia da gente para poder passar as pessoas [como] verdades. Que vergonha falar esse tipo de coisa, ein".

Na sequência, cantor reforçou o que a esposa disse em vídeo publicado ontem. "Como ela mesma disse, é um show, precisa ter interação com o público, brincar com as pessoas. Faço isso há 50 anos como ela disse a vocês. Não tem nada a ver ela estar comigo ou não. É brincadeira de show. É o artista se divertindo com o público, cantando... Cada música tem seu texto. Vocês nunca viram meu show na vida, na hora que veem alguma coisa que para vocês é notícia, que vale a pena para ter audiência, aí começa dizer esse tipo de coisa".