Alexandre Frota afirma não ser amigo de Claudia Raia, sua ex-esposa

Alexandre Frota, 61, afirmou não manter amizade com sua ex-esposa, Claudia Raia, 58.

O que aconteceu

Frota explicou que ele e Raia não mantiveram uma boa convivência após o divórcio. "Amigo a gente não é, porque a Claudia tem outra vida. Ela tem um casamento, eu tenho o meu casamento, minha filha, minha família", declarou em entrevista ao canal do YouTube da revista Veja.

O ator disse respeitar a ex-esposa, mas admitiu se incomodar com declarações recentes da atriz a seu respeito. "Respeito ela, respeito a história dela, a vida dela, apesar de algumas declarações que, de vez em quando, ela dá. Mas, para mim, está tudo certo, valeu tudo [que a gente viveu]".

Alexandre Frota e Claudia Raia foram casados de 1986 a 1989. Em entrevistas, a atriz já declarou que queria que o matrimônio tivesse dado certo, mas ressaltou que o ator "era um mulherengo compulsivo" e a relação chegou ao fim. Hoje, ela afirma não se arrepender do casamento com Frota, mas ressalta que não aguenta mais ser lembrada como a ex-mulher dele.

Depois do casamento com Frota, Raia se uniu em matrimônio com Edson Celulari, com quem teve Enzo e Sophia. Atualmente, ela é casada com Jarbas Homem de Mello, com quem teve seu terceiro filho, Lucca. Já Alexandre Frota está casado desde 2011 com Fabiana Frotas e são pais de Enzo e Bella. O ator ainda é pai de Mayã, mas eles não mantêm uma boa relação.