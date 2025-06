Viih Tube exibe carro de luxo de R$ 1,8 milhão e brinca: 'Pessoas tem medo'

Viih Tube, 24, mostrou nas redes sociais o tamanho de seu carro de luxo e brincou com o fato do veículo ser grande.

O que aconteceu

Viih publicou um stories ao lado do veículo, um Cadillac Escalade, que pode custar cerca de R$ 1,8 milhão. "Tenho que mostrar o tamanho. Diz meu marido que é porque fui pra Gramado, levei dez malas e ele falou que não tenho educação, então comprou um carro."

A influenciadora continuou. "Eu nem conhecia (o modelo), mas não tem maior que esse. Ele pegou o maior. E daí, onde a gente vai, as pessoas que estão lá nem querem parar do lado do carro. Ficam com medo! Porque a gente pensa: "Ah, eu não vou parar, porque se riscar o carro novo vai lascar".

Aí não tem como parar na rua, não sabe, gente? Não cabe em lugar nenhum. Viih Tube

Viih ainda mostrou o tamanho do carro comparado a ela. "Olha eu do lado do carro! Eu tenho que realmente tenho que usar o degrau pra subir no carro. Eu sumo do lado do carro. Eu sumo!"