Vencedora do Grammy se manifesta após seus dentes caírem durante show

LeAnn Rimes, 42, manifestou-se sobre o incidente acontecido em seu último show, realizado ontem no Skagit Casino Resort, em Washington.

O que aconteceu

A prótese dentária da cantora escapou de sua boca em plena performance musical. "Na noite passada, eu estava no palco [cantando] e, no meio de 'One Way Ticket' [um de seus principais hits], senti algo estourando na minha boca. Se você me acompanha faz tempo, sabe que fiz diversas cirurgias dentárias e tenho uma ponte nos dentes da frente — e essa ponte caiu no meio da música na noite passada", detalhou a artista, duas vezes vencedora do Grammy, em vídeo publicado em seu Instagram.

Apesar do constrangimento — e do incômodo —, ela recolocou a prótese no lugar e seguiu normalmente o espetáculo. "Precisei ser honesta com todos e contar exatamente o que estava acontecendo — do contrário, teria que sair do palco. Então, até o final do show, fiquei literalmente empurrando os meus dentes para dentro. Quanto cantei 'Can't Fight the Moonligh', eles estavam praticamente caindo na minha boca."

Rimes encarou a situação com bom humor e até fez piada com a próxima apresentação que fará no mesmo local. "Foi minha experiência mais épica de todos os tempos. Eu normalmente não tenho melhores momentos na minha carreira, mas esse foi um. E espero que tenha sido o último também. Veremos [se os dentes não vão cair de novo no futuro show]. Primeira fila, preparem-se para algo voando! Se vocês os pegarem, por favor, devolvam."