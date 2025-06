Sean "Diddy" Combs usou violência para traficar mulheres, diz promotora no fim de julgamento

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - Sean "Diddy" Combs usou "violência e medo" para liderar um empreendimento criminoso que o ajudou a submeter duas de suas ex-namoradas ao tráfico sexual, disse uma promotora dos Estados Unidos nesta quinta-feira em seu argumento final no julgamento do magnata da música.

Combs, ex-bilionário conhecido por elevar o hip-hop na cultura norte-americana, declarou-se inocente de conspiração de extorsão e duas acusações de tráfico sexual e transporte para prostituição. Se for condenado por todas as acusações, o fundador da Bad Boy Records enfrentará uma pena mínima de 15 anos de prisão e poderá ser condenado à prisão perpétua.

Ao longo de mais de seis semanas de depoimentos no tribunal federal de Manhattan, os jurados ouviram duas ex-namoradas de Combs testemunharem que elas participavam de festas sexuais de dias inteiros, regadas a drogas, por vezes chamadas de "Freak Offs", com profissionais do sexo masculino, enquanto Combs observava, se masturbava e, às vezes, filmava.

O júri assistiu a imagens de vigilância de hotel em que Combs agredia uma das mulheres em um corredor e ouviu os funcionários de Combs descreverem a montagem de quartos de hotel e a compra de drogas para as apresentações.

"O réu usou poder, violência e medo para conseguir o que queria", declarou a promotora Christy Slavik aos jurados em seu discurso. "Ele achava que sua fama, riqueza e poder o colocavam acima da lei."

Ambas as supostas vítimas -- a cantora de rhythm and blues Casandra "Cassie" Ventura e uma mulher conhecida no tribunal pelo pseudônimo de Jane -- disseram que Combs também ameaçou cortar o apoio financeiro ou vazar fitas sexuais quando elas reclamaram do tratamento que recebiam.

Os advogados de defesa de Combs reconhecem que Combs era ocasionalmente violento em seus relacionamentos domésticos, mas argumentaram que sua conduta não configurava tráfico sexual porque os atos sexuais descritos pelos promotores eram consensuais. Eles devem apresentar seu argumento final na sexta-feira.

Espera-se que o júri inicie as deliberações no final da sexta-feira ou na segunda-feira. Combs, rapper e empresário conhecido por transformar artistas como Notorious B.I.G. e Usher em estrelas, está detido em uma prisão federal no Brooklyn desde sua prisão em setembro de 2024.

Ventura e Jane testemunharam que, às vezes, participavam das apresentações porque amavam Combs e queriam fazê-lo feliz, e os advogados de defesa argumentaram que ele não tinha como saber que elas não estavam participando por vontade própria.