Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 27/6 a 5/7

Celina afirma que Heleninha não merece ter Odete como mãe. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Sexta-feira, 27 de junho

Celina diz para Odete que Heleninha não merece tê-la como mãe. Maria de Fátima e César fazem as pazes. Cecília evita atender as ligações de Marco Aurélio, mas percebe que Sarita gosta do tio. Afonso e Heleninha ficam chocados com a reação de desprezo de Celina por Odete. Marco Aurélio fica irritado com a recepção de Cecília, que avisa ao irmão que não quer que ele chegue em sua casa de surpresa. Raquel consegue passar na primeira fase do concurso. Bartolomeu comemora o fato de sua ideia para a campanha ter sido aprovada pela agência, mas se sente deslocado entre o grupo. Chega o momento do resultado final do concurso de culinária do qual Raquel participou.

Sábado, 28 de junho

Raquel vence o concurso e ganha um milhão de reais. Afonso convida Maria de Fátima para ficar uns dias em sua casa. Maria de Fátima manda Marco Aurélio cancelar a demissão de César. Leila demonstra insatisfação com a presença de Maria de Fátima na casa de Marco Aurélio. Renato comunica a Bartolomeu que o cliente deseja que o jornalista assuma a campanha da sua marca. Heleninha fica empolgada com a ideia de ir para Roma fazer uma exposição ao saber que Ivan a acompanharia como diretor da nova unidade da TCA na cidade. Raquel diz a Laudelino que pretende conseguir o dinheiro necessário para comprar a Paladar. André flagra Fernanda com Tiago. Laudelino pede Aldeíde em casamento. Maria de Fátima anuncia a Raquel que Ivan poderá se casar com Heleninha.

Segunda-feira, 30 de junho

Afonso convida Maria de Fátima para ficar uns dias em sua casa. Maria de Fátima manda Marco Aurélio cancelar a demissão de César. Leila demonstra insatisfação com a presença de Maria de Fátima na casa de Marco Aurélio. Renato comunica a Bartolomeu que o cliente deseja que o jornalista assuma a campanha da sua marca. Heleninha fica empolgada com a ideia de ir para Roma fazer uma exposição ao saber que Ivan a acompanharia como diretor da nova unidade da TCA na cidade. Raquel diz a Laudelino que pretende conseguir o dinheiro necessário para comprar a Paladar. André flagra Fernanda com Tiago. Laudelino pede Aldeíde em casamento. Maria de Fátima anuncia a Raquel que Ivan poderá se casar com Heleninha.

Terça-feira, 1º de julho

Maria de Fátima aconselha Raquel a esquecer Ivan. Eugênio acredita na mentira contada por Marina a mando de Maria de Fátima, e alerta Afonso sobre a suposta ameaça sofrida por sua namorada. Odete propõe executar o projeto de Afonso para a TCA, caso o filho se mude para Paris. Solange e Sardinha pedem para Mário Sérgio deixar a casa. Eugênio cede ao pedido de Maria de Fátima para deixá-la sozinha com Afonso. Renato demite Mário Sérgio. Afonso se surpreende com a resposta negativa de Maria de Fátima, ao convidá-la para morar com ele em Paris.

Quarta-feira, 2 de julho

César repreende Maria de Fátima por ter recusado a proposta de Afonso. Odete diz a Afonso que Maria de Fátima está esperando outro tipo de pedido de casamento. Maria de Fátima fica incrédula ao ser pedida em casamento por Afonso. Poliana diz a Pascoal que Gilda está interessada nele. Maria de Fátima sugere a Raquel que faça um jantar para conhecer Afonso. Ivan cede sua casa a Luciano, enquanto ele estiver em Roma com Heleninha. Raquel sustenta as mentiras que Maria de Fátima conta a Afonso sobre sua família. Afonso vê uma foto de Rubinho e Raquel tirada no evento de Paraty.

Quinta-feira, 3 de julho

Raquel fica constrangida por mentir a Afonso sobre Rubinho. Odete ajuda Maria de Fátima a se sentir mais valorizada em sua família. César ameaça Maria de Fátima, prometendo contar a Afonso sobre a parceria do casal. Maria de Fátima pede a Marco Aurélio que transfira César para a TCA em Paris. Odete deixa claro para Maria de Fátima que seu casamento com Afonso será feito com acordo pré-nupcial. Marco Aurélio comunica a Ivan a relação dos funcionários que irão com ele para Paris, e, entre eles, está o de César Ribeiro.

Sexta-feira, 4 de julho

Ivan omite para Mário Sérgio que conhece César. Bartolomeu aconselha Ivan a focar no trabalho e na viagem. Ivan diz a Raquel que ela se arrependerá muito por cada acusação que fez a ele. Cecília se oferece para ajudar Celina a se desvencilhar da dependência financeira de Odete. Tiago avisa a Fernanda que precisa conversar com André. Marco Aurélio contrata Mário Sérgio como diretor da TCA. Ivan nota a fragilidade de Freitas e o convida para sair, descobrindo que Marco Aurélio conseguiu a mala de um milhão de dólares de volta. Ivan afirma a Raquel que Maria de Fátima pegou os dólares e devolveu para Marco Aurélio.

Sábado, 5 de julho

Poliana fica preocupado com o estado de Raquel. Gilda reconhece Olavo e conta a Pascoal que o responsável por seu atropelamento estava na piscina da hípica com César. Heleninha e Ivan perdem o voo para Roma. Após enfrentar Marco Aurélio, Aldeíde pede demissão. Poliana fica nervoso no dia do casamento de Aldeíde. Aldeíde e Laudelino se casam e vão para Portugal. Pascoal e Gilda veem Maria de Fátima com César.