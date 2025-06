Por que fechamos os olhos durante um beijo? Razão não é romântica

Apaixonado, o casal fecha os olhos durante aquele beijo. Isso é sinal de amor? É apenas uma prática cultural? Nada disso, fechar os olhos amplia a percepção do toque.

Um estudo da Universidade de Londres publicado no "Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance" (revista científica de psicologia) apontou que a capacidade de sentir o toque depende de quanta informação visual o cérebro recebe no mesmo momento.

Os voluntários recebiam alertas táteis —aqueles que vibram— enquanto tinham de fazer tarefas visuais. Depois de receberam uma tarefa com alta carga visual ou baixa carga visual, tinham de dizer se tinham ou não percebido uma vibração em suas mãos naquele momento.

Com isso, os pesquisadores notaram que a percepção das vibrações diminuía conforme aumentava o nível de informações visuais recebidos.

Ou seja, o estudo foi muito além do sentido do toque e do motivo de fecharmos olhos enquanto beijamos: ele evidenciou que ao inutilizarmos um sentido, acabamos aguçando outros.

Visão atrapalha a audição?

Em estudos anteriores, pesquisadores já tinham descrito que a capacidade de perceber estímulos sonoros variava conforme a intensidade de informações visuais recebidas simultaneamente.

É por isso que quando queremos prestar atenção na letra de uma música o melhor a se fazer é fechar os olhos para que o ambiente a nossa volta fique em segundo plano e possamos nos concentrar no que estamos fazendo, para sentir aquele momento. Inibimos o sentido da visão para apurarmos outros.

Fontes: Larissa Costa Rodrigues Piai, psicoterapeuta comportamental; e Yuri Busin, psicólogo mestre e doutor em neurociência cognitiva.