Por que Carolina Dieckmann decidiu mudar escrita do próprio nome?

Carolina Dieckmann, 46, usou as redes sociais para explicar a mudança na grafia do seu nome.

O que aconteceu

Após consulta com numerologista, a atriz acrescentou uma letra no nome e passou a assinar como Carolina Dieckmmann, o que gerou meme nas redes sociais. "Fizeram várias brincadeiras, até repostei algumas. De verdade, elas não me chateiam. Acho que cada um acredita no que quiser. Se achar bobagem, pode achar. O que importa mesmo é o que eu sinto em relação a isso. Estou muito satisfeita de ter encontrado isso e ter feito essa mudança".

Em vídeo, ela explica que mutias dúvidas surgiram entre os fãs, incluindo a possível necessidade de trocar todos os documentos. "O Rafa me explicou que não tem que trocar documento. É só você mudar a maneira como você escreve seu nome. E também a maneira como você expõe o seu nome para o universo, ou seja, nas redes sociais ou em créditos, como o seu nome aparece para as pessoas. Isso foi feito".

Para explicar o motivo da mudança, ela citou uma frase que ouviu: "Nossa, Se a Carolina Dieckmann tem trava, imagina eu". "Eu queria falar um pouquinho sobre isso: não é uma trava na vida, não estou com a minha vida travada, não é nada disso. No meu caso, a trava veio na comunicação... Essa trava fica dificultando coisas que eu entendo e coisas que são ditas por mim".

Faz muito sentido porque sou uma pessoa que, muitas vezes ao longo da vida, me senti incompreendida. Entao, quando vi que a trava estava nesse lugar, achei que pode, sim, dificultar a maneira como eu me expresso ou como eu entendo as coisas. Carolina Dieckmann

Ela finalizou o vídeo no Instagram Stories dizendo que só realiza mudança no nome quem quer. "Só faz sentido para quem acredita nessas coisas. Eu acredito. Tô sempre atenta e buscando várias maneiras de me compreender, de compreender o mundo. De entender que a gente tá aqui para evoluir e melhorar. Tudo que eu posso fazer para meu desenvolvimento, pro meu entendimento, eu vou fazer. Faço consultas com minha astróloga uma vez por ano, fiz agora numerologia, eu acredito em energia, eu medito todo dia. A gente tem que encontrar as coisas que fazem sentido para a gente".