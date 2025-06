Virada? Casal reage, mas ainda aparece eliminado em parcial final UOL de DR

Três casais disputam a nona DR do Power Couple 2025 (Record): Talira e Pessina, Cris e Kadu e Nat e Eike. Um deles será eliminado a apenas duas semanas da grande final. Confira o que diz uma parcial da enquete UOL sobre a disputa.

O que diz parcial

Em parcial coletada às 21h15 (Brasília), os três casais aparecem separados por uma porcentagem pequena. A distância diminuiu e dois casais aparecem acirrados.

Nat e Eike lideravam a disputa. O casal estaria salvo, com cerca de 36,36% dos votos.

Talira e Pessina apareciam em segundo lugar e também seriam salvos. O casal somava 32,64% dos votos, uma queda com relação à parcial anterior.

Os eliminados do dia no momento da parcial seriam Cris e Kadu. O casal estava na lanterna, com 31%, acima da parcial passada e com a menor distância do dia em relação à Talira e Pessina.

O menos votado no r7 será eliminado hoje. O Power Couple Brasil vai ao ar a partir das 22h30, logo após "Reis".