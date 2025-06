'Os Simpsons' realmente matou personagem principal? Não é bem assim...

Após 36 anos no ar, "Os Simpsons" continua a surpreender — e a confundir — seu público. O último episódio da 36ª temporada, intitulado "Estranger Things", mostrou um futuro distópico no qual um personagem importante morre. No entanto, a história não será afetada.

Imagem: Arte UOL

Neste episódio, Marge Simpson se tornou a primeira da família a "ir para o céu".

Afinal, a matriarca mais amada de Springfield estaria realmente morta?

Não, ela morreu somente em um futuro, fora da linha do tempo principal da série. No episódio, um Homer idoso chora diante do túmulo de Marge, com a inscrição "Amada esposa, mãe e temperadora de costeletas de porco".

Lisa, agora executiva da NBA, encontra um "testamento emocional" gravado pela mãe, solicitando que os irmãos permaneçam unidos. A cena final mostra Marge, já no paraíso, feliz por ver a família reconciliada — antes de sair para um jantar com ninguém menos que Ringo Starr, também morto. "Que alívio saber que no céu podemos nos casar com pessoas diferentes", diz Marge ao beijar o ex-Beatle.

Apesar do susto, fãs podem respirar aliviados: a morte de Marge não afetará as próximas temporadas. Diferentemente de personagens secundários como Maude Flanders (esposa de Ned, morta em 2000) ou Larry Dalrymple, a produção já confirmou que a trama do episódio é somente uma possibilidade futurista, como outras já exploradas na série.

Marge Simpson contempla do céu a família após morrer em 'Os Simpsons' Imagem: Reprodução/Disney+

A reação lembra a polêmica em "Family Guy", quando o cachorro Brian Griffin foi morto em 2013 — só para retornar dois episódios depois. "Ficamos surpresos com a comoção. Não esperávamos tanta raiva", admitiu o criador Seth MacFarlane na época.

Com "Os Simpsons" já renovado até a 40ª temporada (2028-2029), a aparente "morte" de Marge parece mais uma maneira de chamar atenção do público, o que tem funcionado.