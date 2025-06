Nova taxa de compra de ingressos em show do My Chemical Romance gera reclamações

A cobrança de uma nova taxa surpreendeu quem tentou comprar ingressos para o show do My Chemical Romance no Brasil, por meio da Eventim. Nas redes sociais, usuários expressaram revolta com a "taxa de processamento", que gerará uma cobrança adicional em todos os tipos de ingressos da apresentação.

No site oficial, a Eventim explicou a taxa: "A Taxa de Processamento é cobrada para cobrir custos essenciais para o funcionamento e manutenção do sistema de pagamentos eletrônicos, como custos de processamento da transação (autorização e operação do pagamento), segurança das informações do cliente (proteção dos dados financeiros), transferência dos fundos para o promotor do evento e outros serviços relacionados."

A empresa ainda afirmou que a taxa "será cobrada com base no valor e itens do pedido realizado" e está relacionada também aos métodos escolhidos para o pagamento do pedido: "Ela será aplicável a depender da forma de pagamento eletrônica escolhida quando um cliente realiza a compra ou pagamento, por exemplo cartões de crédito, débito e pix, do local do pagamento, do valor da transação, do volume, dos processadores de pagamentos envolvidos na transação, dentre outros fatores."

Procurada pelo Estadão, a Eventim não se pronunciou sobre a nova taxa. O espaço segue em aberto.

Por meio das redes sociais, internautas discordaram da nova cobrança. "R$ 250 em taxas! Absurdo", escreveu um. "Uma notícia dessas desanima muito quem vai à shows", comentou outra.

