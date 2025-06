Murilo Huff x mãe de Marília: relação foi de elogios a troca de acusações

A relação entre Murilo Huff, 29, e a mãe de Marília Mendonça (1995-2021), dona Ruth, mudou drasticamente em menos de um ano. Se antes o vínculo era marcado por elogios públicos, agora é sinônimo de troca de acusações.

'Dedicação incansável'

O músico sempre publicava homenagens à ex-sogra, Dona Ruth, em datas especiais. O mesmo acontecia com a mãe da artista. O laço ficou mais forte após a morte de Marília, quando os dois passaram a compartilhar a guarda do pequeno Léo, filho de Murilo e Marília.

Em maio de 2023, Ruth demonstrou aprovar o novo relacionamento de Murilo Huff. Ela compartilhou uma foto dando um beijo na influenciadora Gabriela Versiani ao lado do ex-genro. À época, o encontro aconteceu após um show do artista em Goiânia.

Em 2024, durante o aniversário de Huff, a ex-sogra publicou um longo texto para homenageá-lo. "Hoje é um dia muito especial, pois celebramos a vida de alguém que tem um significado profundo para mim. Você me presenteou com um dos maiores tesouros da minha vida e, por isso, sou eternamente grata."

Tenho um imenso orgulho da pessoa que você se tornou: amável, carinhosa e um pai extraordinário, sempre dedicado e atencioso. Saiba que o Leozinho te ama profundamente e reconhece o pai incrível que você é. Agradeço de coração por todo o apoio e por sua dedicação incansável ao nosso pequeno. Ruth, mãe de Marília Mendonça

João Gustavo, irmão de Marília, também já saiu em defesa do sertanejo. No Dia das Mães de 2024, uma internauta acusou Murilo de ter mudado após o início do relacionamento com Gabriela Versiani. João, no entanto, afirmou que o ex-cunhado fez questão de voltar de um show para celebrar a data especial.

Mãe de Marília teria motivado término

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça Imagem: Reprodução/Instagram

O público resgatou um vídeo de Bruno, da dupla com Marrone, comentando o término entre Marília e Huff. Nas imagens, gravadas dias depois da morte de Marília, Bruno diz que dona Ruth foi o motivo do término.

Ela [Marília Mendonça] falou em particular no meu ouvido que largou do menino porque ele estava enfrentando a mãe. Ela falou: não, a minha mãe, não! Ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela. Bruno, da dupla com Marrone, em 2021

Briga na Justiça

Murilo entrou na Justiça para obter a guarda total do filho, Léo Huff, 5, fruto do relacionamento com Marília Mendonça. Em contato com a reportagem, a equipe do músico informou que o desejo do artista é ficar ainda mais próximo do garoto. Diante da repercussão, o músico afirmou que decidiu recorrer à Justiça para preservar o filho.

Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo. Equipe de Murilo Huff em nota

O processo foi instaurado em 11 de junho e corre em segredo de Justiça. A ação, inclusive, consta com pedido de tutela provisória da criança.

Robson Cunha, advogado da família, informou para Splash que a preocupação em questão é sobre a qualidade de vida de Léo. Dona Ruth, segundo manifestação do advogado, confia que à Justiça irá decidir o melhor pelo futuro da criança.

'Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai'

Murilo Huff aparece em entrevista ao Fantástico com Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça Imagem: Reprodução/TV Globo

Ruth afirma que Léo nunca recebeu pensão do pai. "O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele, pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele."

A mãe de Marília Mendonça garantiu que o patrimônio de Léo está protegido após fãs questionarem o motivo do pedido de Huff. "Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que está sendo muito bem protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que minha filha deixou e que está até hoje em andamento."

Murilo rebateu as alegações. O sertanejo listou em seu perfil no Instagram gastos com o filho.

Ele apontou custos mensais como escola (R$ 2.600), o plano de saúde (R$ 1.200), psicóloga (R$ 2.800), babá enfermeira R$ 5.000 e tratamento para diabetes (R$ 4.000). "Mais de R$ 15 mil por mês apenas com custos fixos básicos pagos por mim".