Lauren Sánchez, noiva de Jeff Bezos, exibe pela 1ª vez vestido de casamento

Lauren Sanchéz, que se casará com o bilionário Jeff Bezos neste fim de semana, mostrou pela primeira vez seu vestido de noiva.

O que aconteceu

A ex-apresentadora foi fotografada em frente a um hotel com o vestido Schiaparelli que usará na cerimônia. A peça é dourada, criada por Daniel Roseberry, e tem um decote no ombro e flores bordadas.

O bilionário também apareceu nas imagens. Bezos usava blazer escuro e camisa branca.

Lauren usou como acessórios brincos de diamante e seu anel de noivado.

1º vestido da noiva de Lauren Sánchez Imagem: Stefano Mazzola/Getty Images

Cerimônia irá acontecer em Veneza, na Itália. Detalhes foram revelados pelo site Radar Online, que conversou com uma fonte próxima ao casal. Além disso, o veículo também revelou que o casamento deverá ocorrer em junho deste ano.

Evento deverá reunir cerca de 200 convidados, incluindo grandes estrelas. Entre os nomes especulados estão o do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o ator Leonardo DiCaprio, a apresentadora Oprah Winfrey, a empresária Kim Kardashian, a cantora Barbra Streisand e o empresário Bill Gates.

Fontes próximas ao casal afirmam que a celebração acontecerá na histórica Ilha de San Giorgio Maggiore. O local é conhecido por sua arquitetura imponente e que atualmente abriga a instituição de caridade Cini Foundation.

Orçamento acima de R$ 3,4 bilhões. A previsão é que o evento seja um dos mais luxuosos já realizados, segundo a fonte ouvida pelo Radar Online. A imprensa internacional também apontou que o vestido da noiva será assinado pela renomada grife Oscar de la Renta.

Jeff Bezos é fundador da Amazon e proprietário do jornal The Washington Post. Ele ocupa atualmente a segunda posição na lista das pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 181,1 bilhões. Bezos fica atrás apenas de Elon Musk, dono da Tesla e SpaceX, cujo patrimônio é avaliado em cerca de US$ 355,7 bilhões.