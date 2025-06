Leonardo tem crise de riso com boca de repórter: 'Para de rir do meu gloss'

Leonardo, 61, divertiu os fãs nas redes sociais após um vídeo de uma entrevista viralizar.

O que aconteceu

O cantor não conseguiu conter a risada ao ser entrevistado por Erick Ricarte, da TV Aperipê. A conversa aconteceu durante o Arraiá do Povo, em Sergipe.

Leonardo se impressionou com o tamanho dos lábios do jornalista, que ainda estavam com um gloss vermelho, os destacando. "Para de rir do meu gloss, menino", disparou rindo Erick.

O sertanejo logo entrou na brincadeira e questionou: "Isso é batom, amor?", disse. "É batom, mas minha boca é assim", respondeu o repórter sorridente.

Na sequência, Leonardo tentou desviar o assunto e afirmou que estava rindo por outro motivo. "Estou rindo porque no meio da entrevista, apagaram a luz e saíram, nos largaram no escuro", afirmou, ainda sem controlar as risadas.