Katy Perry e Orlando Bloom se separam após 10 anos juntos, diz site

Katy Perry, 40, e Orlando Bloom, 48, se separaram após quase 10 anos juntos. Os dois se conheceram em 2016, durante uma festa pós-Globo de Ouro.

O que aconteceu

Artistas estão em paz após a separação. Uma fonte deu mais detalhes sobre o término à Us Weekly ontem.

De acordo com a fonte, a cantora está aliviada por não enfrentar o divórcio. "Não há conflitos no momento. Katy está chateada, é claro, mas aliviada por não ter que passar por outro divórcio, já que aquele foi o pior momento da vida dela", destacou.

Na entrevista, confirmou que o relacionamento dos famosos estava "tenso há meses". Ainda, sugeriu que o término estava "acontecendo há muito tempo".

Katy Perry tem priorizado sua turnê "Lifetimes" em meio à separação. A fonte também contou que ela e Orlando Bloom têm morado em casas diferentes desde que ela começou seus shows.

Já havia especulações do término de Katy Perry e Orlando Bloom. "Acabou! Eles estão esperando a turnê dela terminar antes de se separarem", garantiu uma fonte ao Page Six no início do mês.