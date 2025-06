João Vicente revela flerte em Sandy após divórcio: 'Estava um pouco alto'

João Vicente, 42, contou ter tentado flertar com Sandy, 42, logo após o término do casamento da cantora com Lucas Lima, em 2023.

O que aconteceu

O ator revelou o fato em conversa no "Não Importa", do Porta dos Fundos, publicado hoje. "Vou contar uma história que nunca contei. Uma vez eu estava um pouco alto. Foi logo na separação da Sandy. Quando saiu a separação em algum portal, mandei, alguma coisa, 'turu turu turu aqui dentro'."

Eu gostava da Sandy. Mandei a letra da pessoa pra pessoa. João Vicente

O Renato de "Vale Tudo" completou. "Agora que ela tem namorado, eu jamais faria isso. Mas eu fiz. Sempre gostei da Sandy."

João Vicente brincou. "Ela é bonita, ela é calma, ela traz paz. Sandy traria paz para minha existência, não é? Numa fazenda. Eu acho que a gente estaria com as crianças, uns filhos meus, criando andaluz - uma raça de cavalo - e fazendo um churrasco fogo de chão. Ela tem um carisma louco, canta bem, é afinada."

A cantora foi casada com Lucas Lima por 24 anos. Atualmente, namora o médico Pedro Andrade desde o começo de 2024.