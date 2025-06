Izabella Camargo sonhar em voltar à Globo após demissão e acordo milionário

Izabella Camargo, 44, que foi demitida da Globo em 2018 após voltar de licença médica por síndrome de burnout, diz que sonha poder retornar à emissora, e afirmou não ter mágoas da empresa.

O que aconteceu

Camargo revelou o desejo de voltar Globo seja como entrevistada ou contratada para poder abordar o tema que a afastou da emissora de forma transparente. "Se me perguntarem qual é o meu sonho, meu sonho é um dia poder voltar à emissora, seja numa entrevista, seja em qualquer papel, e poder trazer essa atualização [da doença] para a sociedade", disse ao canal do YouTube do jornalista Leo Dias.

Ela ainda afirmou não ter ressentimentos com a emissora devido à demissão. "Todos nós aprendemos muito com o que aconteceu, e a própria sociedade evoluiu com o tema. Não tenho problema nenhum com ninguém da Globo. Tomara que um dia eu possa estar novamente com essas pessoas e avançar no assunto para trabalhar a prevenção, a educação do tema".

Apesar disso, ela admite que a demissão foi um momento pessoal bastante difícil. Mas destaca que foi uma situação motivada por desconhecimento da própria Globo sobre a doença. "Naquele momento foi muito triste, desafiador, mas ressignifiquei a situação, entendi que não foi nada pessoal, era falta de conhecimento do assunto."

Izabella Camargo foi dispensada pela Globo em 2018, após retornar de licença médica. Na época, ela acionou a Justiça do Trabalho e a emissora foi obrigada a reintegrá-la. Em 2019, as duas partes fizeram um acordo milionário e a jornalista foi formalmente desligada da emissora.