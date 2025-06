Quem são os influenciadores notados pela realeza após zoarem Meghan e Harry

Os influenciadores Sophie Habboo e Jamie Laing foram notados pela família real após imitarem Harry e Meghan em uma visita ao Palácio de Buckingham.

O que aconteceu

Jamie e Sophie, que está grávida, gravaram um vídeo dançando "Baby Momma Dance", assim como Meghan. Os dois fizeram a "dancinha" na escadaria do Palácio de Buckingham após participarem de uma recepção da organização King's Trust. O evento contou com a presença de outras celebridades, como George e Amal Clooney.

O perfil da família real comentou a publicação do casal: "Estamos de olho". A mensagem, em tom divertido, veio com um emoji de "piscadela". O perfil da King's Trust também se divertiu com a cena e comentou: "Todos os nossos convidados são muito bem comportados".

Jamie e Sophie ficaram famosos com o reality show britânico "Made in Chelsea". A produção acompanha jovens de classe alta da região de Chelsea, em Londres, em suas rotinas e viagens pelo mundo. Hoje, os dois apresentam podcasts como "NearlyParents" e "Wednesdays".

No início de junho, a duquesa de Sussex foi criticada na imprensa por compartilhar a "dancinha" em suas redes sociais. Tabloides britânicos classificaram a publicação, que já conta com mais de 54 milhões de visualizações, como "vergonhosa" e "embaraçosa". O vídeo foi gravado ao lado do príncipe Harry, antes do nascimento de Lilibet, em 2021.