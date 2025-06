Imagine Dragons anuncia turnê 'Loom' por três cidades do Brasil em outubro

A banda norte-americana Imagine Dragons confirmou três apresentações no Brasil como parte da "Loom World Tour". Os shows acontecem em outubro de 2025 nas cidades de Belo Horizonte, Brasília e São Paulo.

A agenda inclui uma apresentação em 26 de outubro no Estádio Mineirão (Belo Horizonte), seguida por Brasília em 29 de outubro na Arena BRB Mané Garrincha e encerra-se em São Paulo, no Estádio MorumBIS, no dia 31.

A pré-venda de ingressos será realizada em etapas, começando no dia 1º de julho para clientes Santander Select e Private Banking. Os demais clientes do banco poderão adquirir ingressos no dia 2, enquanto o público geral terá acesso a partir do dia 3 de julho pelo site ticketmaster.com.br.

Os preços variam conforme o setor e a cidade, partindo de R$ 230 em Brasília, R$ 245 em São Paulo e R$ 270 em Belo Horizonte. A classificação etária é de 16 anos, com entrada permitida a menores entre 5 e 15 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Com mais de 80 bilhões de streams e inúmeros singles de sucesso como "Radioactive", "Believer" e "Demons", o Imagine Dragons consolidou-se como um dos nomes mais populares do rock moderno. A turnê atual acompanha o lançamento do álbum "Loom", que saiu em 2024.