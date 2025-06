Homofobia tirou Oscar de 'Brokeback Mountain', afirma roteirista do filme

Diana Ossana defendeu que a homofobia foi o grande fator responsável por seu filme, "O Segredo de Brokeback Mountain", ter perdido para "Crash - No Limite" o Oscar de Melhor Filme em 2005.

O que aconteceu

A roteirista lembrou que "Brokeback Mountain" vinha vencendo "Crash" em todas as premiações daquele ano. "As pessoas querem negar isso [preconceito homofóbico contra o filme], mas o que mais poderia ter sido? Havíamos ganhado tudo até então!", protestou ela, em conversa com o portal Deadline.

Diana apontou ainda que nomes importantes da Academia, como Ernest Borgnine e Tony Curtis, admitiram publicamente não ter visto o longa. "Tenho absoluta certeza de que esse bloco de votantes impediu que o longa ganhasse o Oscar de Melhor Filme."

Ela afirma ter se dado conta de que perderia a estatueta ao descobrir, durante uma festa para os indicados daquele ano, que Clint Eastwood tampouco havia se dado ao trabalho de conferir o projeto. "Paul [Haggis, diretor de 'Crash'] começou a me levar até Clint e disse: 'Diana, tenho que te contar, ele não viu o seu filme'. Foi como se alguém tivesse me dado um chute no estômago. Naquele momento, eu soube que não ganharíamos Melhor Filme."

Diana Ossana assinou ao lado de Larry McMurtry o roteiro de "O Segredo de Brokeback Mountain". Dirigida por Ang Lee, a obra mostra a história de amor gay entre dois caubóis rústicos, vividos por Jake Gyllenhaal e o saudoso Heath Ledger.