Gritos e desespero: como será o penúltimo capítulo de 'Garota do Momento'

Livre da acusação pela morte de Valéria (Julia Stockler) e vivendo um romance com Gregório (Rocco Pitanga), Clarice (Carol Castro) comemorava uma nova fase. Sua exposição de pinturas atraiu amigos e elogios - um momento de celebração. Mas a calmaria dura pouco.

Veja o que acontece no penúltimo capítulo de "Garota do Momento" (Globo), que vai ao ar nesta quinta-feira (26).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Juliano invade exposição e sequestra Clarice. No penúltimo capítulo de Garota do Momento, o terror retorna à vida de Clarice. Juliano (Fábio Assunção) aparece de surpresa no evento e, sem dar explicações, leva a ex-mulher à força. A cena é rápida, mas não passa despercebida.

Dona Carmem (Solange Couto) presencia o sequestro e logo alerta Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes). Ela relata que um homem de chapéu colocou Clarice em um carro e saiu sem dizer para onde. Diante da tensão, todos suspeitam de Juliano. Gregório age rápido e aciona a polícia.

Juliano (Fábio Assunção) e Clarice (Carol Castro) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução

Basílio encontra pista e revela paradeiro. Enquanto o desespero toma conta dos amigos de Clarice, Basílio (Cauê Campos) escuta uma conversa estranha na Perfumaria Carioca. A secretária recebe uma ligação e repete em voz alta: o barqueiro da família Alencar mandou avisar que o barco estará de volta ao píer.

Desconfiado, Basílio corre para contar a novidade a Beatriz. E ele acerta em cheio: Juliano levou Clarice para o local. No esconderijo, a artista tenta resistir. Em um momento de coragem, ela consegue escapar e corre pelo píer gritando por socorro.

Beatriz (Duda Santos) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Gritos de Clarice guiam três personagens. Enquanto foge, Clarice atrai a atenção de Beatriz, Beto e Gregório, que se aproximam do píer. Ao ouvirem os gritos desesperados, todos se apressam em direção ao som. O reencontro é iminente, mas o perigo ainda não passou.

Expectativa para o final. O sequestro de Clarice reacende os conflitos da trama e prepara o terreno para um desfecho eletrizante. Será que Juliano será preso? Clarice ficará a salvo? O último capítulo vai ao ar nesta sexta-feira (27) e deve trazer respostas aguardadas pelo público.