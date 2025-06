Fernanda Paes Leme diz se arrepender de post polêmico sobre Bruno Gagliasso

Fernanda Paes Leme, 42, afirmou se arrepender da publicação em que expôs afastamento de Bruno Gagliasso, 43.

O que aconteceu

Paes Leme recordou a postagem feita nas redes sociais, em abril do ano passado, em que parabenizou Gagliasso, mas também lamentou o fato de eles estarem distantes. Agora, mais de um ano depois, ela afirmou se arrepender da publicação por acreditar ter sido interpretada de uma maneira que não pretendia, que abriu margens para interpretações equivocadas, como, por exemplo, de que eles não são mais amigos.

Apresentadora disse que hoje compreende que a postagem "não era necessária". "Eu fiz um post nos stories em que eu queria só parabenizá-lo, mas tinha uma frase que eu falava que sentia falta dele, que ele estava sumido... Era necessário eu falar isso? Obviamente que não era", declarou no videocast O Grande Surto, que ela mesma apresenta.

Ela pontuou que deveria ter falado com Bruno no privado em vez de fazer o post publicamente. "Ali os perfis de fofoca viram um prato cheio para criar um clima [entre a gente], um caso em que pessoas podem ficar magoadas, que pode escalonar de uma forma que nunca foi sua intenção. E você fala: 'meu Deus eu deveria ter guardado isso para mim ou falar diretamente para a pessoa'".

Bruno e Paes Leme são amigos há muitos anos, e ela já chegou a trabalhar com a esposa dele, Giovanna Ewbank. No entanto, os fãs notaram um distanciamento de Fernanda com o casal. Embora ainda se sigam nas redes sociais, eles não são mais vistos juntos publicamente.