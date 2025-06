Fernanda Lima diz que menopausa afetou vida sexual: 'Tirou minha libido'

Fernanda Lima, 48, comentou sobre sua libido e o impacto da menopausa.

O que aconteceu

Atriz admitiu que teve que abdicar de algumas coisas em sua vida. "Queria aproveitar, dançar, aprender as coisas. Mas comecei a viajar muito e tive que abrir um pouco mão das diversões da vida, das viagens com os amigos, dos finais de semana, de feriados", declarou no Saia Justa (GNT) de ontem.

De acordo com a famosa, sua libido se associou ao trabalho. "E direcionei toda a minha libido para o meu trabalho e para minha carreira. Quando vi, com muito prazer, com muita satisfação, virei uma workaholic completa", indicou.

Apresentadora destacou que a menopausa também prejudicou sua libido. "A menopausa tirou toda a minha libido. Todo o meu tesão. Inclusive pela vida. Por um momento, fiquei, assim, achando tudo muito chato, muito cansativo. A coisa da névoa mental, sabe? Fiquei muito confusa", confessou.

Apesar dos desafios, Fernanda Lima garantiu que retomou o prazer pela vida. "Estou, de novo, com tesão pela vida. Me reorganizei, me conheci melhor nesse lugar. Voltei a dormir, o que estava me atrapalhando muito. Comecei a malhar, puxar ferro, o que tá me ajudando também a criar essa energia de volta."