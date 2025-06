Ex-repórter do Balanço Geral revela tumor no cérebro durante gravidez

De Splash, no Rio

Ex-repórter do Balanço Geral Rio, Luciana Picorelli revelou um momento delicado ao falar sobre problemas de saúde enfrentados durante a gravidez.

O que aconteceu

A comunicadora contou que foi diagnosticada com um adenoma hipofisário, um tumor benigno que se desenvolve na glândula hipófise, localizada no cérebro. "Até hoje não precisei operar, graças a Deus! Mas faço tratamento e tomo uma injeção todos os meses. Isso mexeu muito comigo. Mexeu com a minha estrutura completamente. Nunca mais tive o corpo que eu tinha antes", desabafou em entrevista à revista Quem.

Luciana lembrou que o caminho até o diagnóstico foi longo e doloroso. "Cheguei a passar por muitos médicos, que na época não conseguiram identificar o meu caso, porque, segundo eles, não tinham visto algo parecido ainda. Então eu fazia exame atrás de exame e não era identificado exatamente o que tinha".

Todo o processo até acertar o diagnóstico e o tratamento foi bem doído para mim. Porque se os médicos não sabiam o que eu tinha, imagine como estava ficando a minha cabeça, com um filho pequeno?

Além do tumor, ela também enfrentou outros desafios de saúde, como problemas cardíacos e disfunções na tireoide, que exigiram o uso de medicamentos específicos. Atualmente, Luciana faz uso da medicação Sandostatin LAR, aplicada mensalmente para equilibrar os hormônios.

Nos últimos anos, ela também passou por uma mudança física significativa. Depois de chegar aos 94 quilos, conseguiu emagrecer e hoje está com 66.