Esposa de Amado Batista reage após rumores de traição: 'Auge do casamento'

Calita Franciele, 23, esposa de Amado Batista, 74, rebateu as especulações de uma crise em seu casamento.

O que aconteceu

A miss gravou um vídeo após os rumores de que teria sido traída pelo cantor. "Eu quero deixar bem claro aqui, da minha parte, que estamos bem, estamos felizes. Inclusive, uma das frases que a gente tem trocado com muita frequência é: nosso casamento parece que está cada dia melhor", afirmou.

A modelo falou que a relação com Amado nunca esteve tão boa. "A gente está muito feliz. Do meu ponto de vista, estamos no auge. Literalmente no auge do nosso casamento. Está maravilhoso", declarou ela em um perfil reserva no Instagram.

Calita justificou que os comentários de Amado sobre "estar solteiro" — que viralizaram nas redes sociais — fazem parte de seu show há anos. "As palavras do Amado no show, ele faz a introdução das músicas há 50 anos. Ele sempre vem introduzindo as músicas", explicou.

Ela disse que as falas são apenas uma brincadeira do artista. "Ele fala: 'Já que eu tô solteiro mesmo, eu quero namorar'. E olha pra mim. Eu fico rindo dele: 'Já que você tá solteiro, eu também estou'", mencionou.

Calita ainda contou que não desativou seu perfil oficial no Instagram — algo que alimentou os rumores de separação. "Eu simplesmente fui dormir com o Instagram funcionando normalmente. Quando eu acordei, ele estava desativado por motivo que eu desconheço", disse.

A miss mencionou como isso deu força aos boatos. "Vocês resolveram associar o meu sumiço com essas palavras dele", comentou.