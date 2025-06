Dupla que fez show com plateia vazia anuncia separação após 13 anos

A dupla Felipe e Matheus anunciou o fim da parceria após 13 anos de estrada. Eles ficaram conhecidos em 2024, após vídeo show com plateia vazia viralizar nas redes sociais.

O que aconteceu

Sertanejos explicaram a decisão por meio de vídeo publicado no Instagram. "Entre erros e acertos nós chegamos até aqui."

Resolvemos com o coração leve e gratidão infinita trilhar caminhos diferentes. Obrigado a cada um de vocês que viveu nosso sonho junto com a gente, que comprou nossas lutas, que direto ou indiretamente esteve conosco.

Em 2024, eles passaram por uma situação inesperada durante um show na cidade de Araguaína, Tocantins: subiram para se apresentar em um palco vazio. À época, Felipe publicou um vídeo do momento com um relato: