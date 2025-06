'Dona de Mim': Filipa e Abel se unem para destruir a paz de todos os vilões

Nos próximos capítulos de "Dona de Mim" (Globo), Filipa (Cláudia Abreu) e Abel (Tony Ramos) se unem para confrontar Vanderson (Armando Babaioff), Jaques (Marcello Novaes) e Tânia (Aline Borges).

O que vai acontecer

Tudo começa com o pai biológico de Sofia (Elis Cabral) aparecendo na porta da escola da menina, alegando querer vê-la. Samuel (Juan Paiva) e Leo (Carla Moneke) o confrontam, deixando claro que ele não tem nenhum direito legal sobre a criança.

A situação se agrava com a chegada da patrulha escolar, e Vanderson foge, mas não sem antes deixar uma ameaça no ar. Samuel suspeita que Jaques, seu tio, esteja por trás da informação vazada sobre a escola de Sofia.

Abel e Filipa ficam indignados com o ocorrido e a mulher exige uma reação imediata do marido. Com o apoio da esposa e de Samuel, o dono da Boaz decide agir.

Ele entra em contato com seu advogado, Ricardo (Marcos Pasquim), e juntos vão até o apartamento de Jaques. Lá, encontram Vanderson hospedado, o que confirma as suspeitas de que seu irmão está usando o homem como peça em seu jogo de poder.

Durante o confronto, Abel revela que entrou com um pedido de medida protetiva contra Vanderson, impedindo-o legalmente de se aproximar de Sofia. A tensão explode quando Filipa acusa o ex-marido de Ellen (Camila Pitanga) de ser um bandido e Jaques de estar movido por ganância.

Vanderson (Armando Babaioff), Jaques (Marcello Novaes) e Tânia (Aline Borges) em 'Dona de Mim' Imagem: Ellen C Soares/Globo

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.