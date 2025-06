Diretor quer reunir Brad Pitt e Tom Cruise como rivais em sequência de 'F1'

"F1" mal estreou nos cinemas e seu diretor, Joseph Kosinski, 51, já tem planos para uma continuação do longa.

O que aconteceu

O cineasta planeja escalar Tom Cruise, 62, para viver na sequência um rival do protagonista de Brad Pitt, 61. "Ouvi falar de uma batalha épica de kart que Brad e Tom tiveram em 'Entrevista com o Vampiro'. Quem não pagaria para ver os dois se enfrentarem na pista?", argumentou ele para a revista Variety, citando o filme de terror que ambos astros protagonizaram juntos, em 1994.

A ideia de Kosinki é colocar Cruise para reviver o papel de Cole Trickle, piloto de corrida que ele interpretou em "Dias de Trovão" (1990). "Descobriríamos que ele e Sonny Hayes [personagem de Brad Pitt em 'F1'] têm um passado em comum. Eles podem ter sido rivais em algum momento, talvez tenham se cruzado..."

Vale lembrar que o diretor já tentou reunir Pitt e Cruise como protagonistas de "Ford vs Ferrari" (2019). Como o estúdio não aprovou seu orçamento para o longa, Kosinski acabou se desligando do projeto. A batuta então ficou com James Mangold, que escalou Christian Bale e Matt Damon para os papéis principais.