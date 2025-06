Com forró e piseiro, revelações de PE embalam a Carvalheira na Fogueira

O clima de São João invadiu Sairé, no Agreste de Pernambuco, no último domingo (22), com uma noite de muita música no Carvalheira na Fogueira 2025.

O evento, conhecido por unir tradição e estrutura de ponta, reuniu milhares de forrozeiros para celebrar a festa mais nordestina do ano ao som de grandes nomes da música atual. E o TOCA esteve lá para conferir de perto essa experiência.

O palco foi dominado por ritmos que são a cara do São João. Forró, piseiro, brega romântico e sertanejo embalaram o público madrugada a dentro.

Além de Gusttavo Lima, principal atração da noite, novos nomes pernambucanos animaram o São João. Lipe Lucena e Henry Freitas, do Recife, e Léo Foguete, de Petrolina, embalaram a plateia, da sofrência ao arrasta-pé.

A festa também teve um toque especial com o set do DJ Korossy.