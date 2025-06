Eric Dane estrela nova série após diagnóstico de ELA: 'Me mantém alerta'

Eric Dane, 52, conhecido por sua participação em "Grey's Anatomy", revelou, em abril, o diagnóstico de ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), doença degenerativa que afeta os neurônios motores, responsáveis pelos movimentos voluntários. Mais recentemente, ele afirmou que já não tem os movimentos de um dos braços.

Apesar do momento delicado e contrariando as expectativas, o ator está estrelando uma série nova, "Countdown", que chega hoje ao Prime Video. Em conversa com Splash, Dane falou sobre o equilíbrio entre saúde e carreira —e como o projeto tem sido terapêutico. "Isso me mantém ativo, me mantém alerta e eu amo as pessoas com quem estou trabalhando".

Eu ainda não entendi completamente como as duas coisas [trabalho e vida pessoal] se cruzam. Mas acredito que tudo acontece por um motivo. Acabei no set certo, com as pessoas certas, fazendo o trabalho certo no ritmo que eu deveria estar fazendo. Eric Dane

A escolha de Dane para viver Nathan Blythe em "Countdown" ganha camadas especiais diante de sua batalha pessoal. Na série, ele interpreta um detetive durão que enfrenta desafios complexos —um paralelo não intencional, porém poderoso, com sua jornada contra a ELA, doença que afeta os neurônios motores e limita progressivamente os movimentos.

Eric Dane na premiere de 'Countdown' Imagem: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Ao lado de Dane está Jensen Ackles, conhecido por "Supernatural" e "The Boys". Agora, ele encara um novo desafio em "Countdown": sua primeira incursão em um drama policial realista. Durante entrevista, o ator falou sobre os desafios de deixar de lado elementos fantásticos.

Não gosto de dizer que sou rotulado, mas talvez eu seja —e tudo bem, porque eu gosto. É muito legal. [Mas agora] eu não estou lidando com coisas sobrenaturais, super-heróis, capas ou pessoas voando com olhos laser. Isso é tudo no mundo real. Jensen Ackles

Sobre os desafios da produção, Ackles falou sobre um "problema" bem-vindo. "Estávamos nos divertindo tanto e curtindo tanto a companhia um do outro que, às vezes, focar na seriedade da história era mais desafiador. Passamos seis, sete meses juntos. Era uma alegria ir para o set e trabalhar com essas pessoas."

Complexidade

Criada e produzida por Derek Haas ("Chicago Fire"), a nova produção promete misturar suspense e personagens complexos. A série acompanha Mark, um oficial da polícia de Los Angeles que se junta a uma força-tarefa secreta para investigar um assassinato suspeito, mas descobre uma trama sinistra que exige que a equipe se una e salve milhões de pessoas na cidade.

Jensen Ackles e Eric Dane em 'Countdown' Imagem: Divulgação

Em entrevista a Splash, o showrunner falou sobre os desafios de criar uma trama cheia de camadas. "Adoro surpreender o público, e a única forma de fazer isso é criando personagens tridimensionais que as pessoas queiram acompanhar. O plot sozinho não sustenta —é preciso amar os personagens."

Mulheres poderosas

A série também se destaca por suas personagens femininas fortes, como Amber (Jessica Camacho) e Amber (Violett Beane). Haas explicou: "Amo mulheres poderosas e competentes. O público gosta de ver atrizes que dão vida a personagens com várias dimensões."

Jessica Camacho falou sobre a experiência de interpretar uma policial forte e que não mede esforços. "É sempre uma alegria e uma honra interpretar mulheres complexas: fortes, capazes, competentes, mas também vulneráveis."

Violett Beane, que interpreta a nerd Evan, brincou sobre a preparação física da colega. "Ninguém é mais forte que a Amber! Já viu os abdominais dela? Eu mal conseguia acompanhar —tive que treinar mais!", brincou.