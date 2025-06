Clínica posta vídeo da cirurgia de Andressa Urach para mudar cor dos olhos

FLAAK, consultório francês responsável pela cirurgia nos olhos de Andressa Urach, publicou um vídeo mostrando o procedimento.

O que aconteceu

Andressa Urach realizou uma cirurgia na França para mudar a cor dos olhos. "Realizei um sonho de infância", disse ela nas redes sociais.

O consultório responsável pelo procedimento publicou um vídeo no TiKTok mostrando a cirurgia de Urach. "O sonho dela virou realidade", dizia a legenda da publicação.

O vídeo mostra cenas do procedimento. As imagens incluem o momento em que parte da pupila de Andressa é retirada para dar lugar a uma nova coloração azul.

A publicação também exibe cenas da influenciadora no pós-operatório. As imagens mostram Andressa deitada na maca e, logo depois, se olhando no espelho pela primeira vez após a mudança.