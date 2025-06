Clássico livro de Jane Austen, 'Razão e Sensibilidade' vai ganhar remake no cinema

O livro Razão e Sensibilidade, clássico de Jane Austen publicado em 1811, já adaptado para os cinemas em 1995 em filme com Hugh Grant e Kate Winslet, ganhará um remake com a jovem atriz Daisy Edgar-Jones. O novo longa-metragem já está em desenvolvimento, segundo a revista The Hollywood Reporter.

A história de Razão e Sensibilidade centra-se na empobrecida família Dashwood e retrata as experiências românticas das irmãs Elinor e Marianne, enquanto elas e sua mãe viúva conduzem a vida da família outrora rica após a morte do pai e do marido.

Edgar-Jones, que recentemente esteve em Twisters e Normal People, deve interpretar Elinor, papel que foi de Emma Thompson no filme dos anos 90. Os demais nomes do elenco ainda não foram confirmados.

Enquanto isso, o filme original, dirigido por Ang Lee e estrelado também por Alan Rickman, Gemma Gones, Greg Wise, Elizabeth Spriggs, Imogen Stubbs e Harriet Walter, está disponível no catálogo da HBO Max e do Prime Video.