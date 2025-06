Celebridades se reúnem em Veneza para celebração do casamento entre Bezos e Sánchez

Por Sara Rossi e Gabriele Pileri

VENEZA (Reuters) - O fundador da Amazon, Jeff Bezos, e a jornalista Lauren Sánchez iniciaram três dias de luxuosas celebrações de casamento em Veneza, nesta quinta-feira, com uma segurança rígida que protegeu seus convidados VIP dos manifestantes.

Bill Gates, Orlando Bloom e a rainha da Jordânia estavam entre os últimos a chegar, juntando-se a Oprah Winfrey, Kris Jenner e Kim e Khloe Kardashian.

A filha do presidente dos EUA, Donald Trump, Ivanka, e o genro, Jared Kushner, que chegaram na terça-feira, usaram o tempo extra para passear e fazer compras.

Espera-se que cerca de 200 a 250 personalidades do show business, da política e das finanças participem do que foi amplamente apelidado de "casamento do século", com custo estimado em cerca de US$50 milhões.

O evento provocou um debate sobre seu impacto em uma das cidades mais bonitas do mundo, com os manifestantes vendo-o como um exemplo de Veneza sendo embrulhada para presente para forasteiros super-ricos, mas outros apreciando o espetáculo e os gastos.

Um ativista subiu em um dos postes na principal Praça de São Marcos nesta quinta-feira, desenrolando uma faixa com os dizeres "O 1% arruína o mundo", para protestar contra a presença do bilionário Bezos em Veneza.

Os convidados estavam se reunindo na noite desta quinta-feira nos claustros da Madonna dell'Orto, uma igreja medieval no distrito central de Cannaregio que abriga obras-primas do pintor Tintoretto do século 16.

A prefeitura proibiu a entrada de pedestres e o tráfego aquático na área das 16h30 até a meia-noite (horário local), para oferecer segurança e isolamento aos visitantes.

HOTEL DE LUXO À BEIRA DO CANAL

Bezos, 61 anos, e Sánchez, 55 anos, aterrissaram em Veneza de helicóptero na quarta-feira e se instalaram no luxuoso hotel Aman, onde os quartos com vista para o Grande Canal custam pelo menos 4.000 euros por noite.

Eles estão prontos para trocar votos na sexta-feira na pequena ilha de San Giorgio, em frente à Praça de São Marcos, em uma cerimônia que, de acordo com um autoridade de alto escalão da prefeitura, não terá nenhum status legal segundo a lei italiana.

Alguns especularam que o casal já havia se casado legalmente nos Estados Unidos, poupando-os da burocracia associada a um casamento italiano.

As comemorações serão encerradas no sábado com a principal festa de casamento a ser realizada em um dos salões do Arsenale, um vasto antigo estaleiro medieval transformado em um espaço de arte no distrito de Castello.

O movimento "Sem espaço para Bezos" está planejando outras manifestações contra um evento que eles veem como uma venda de Veneza, mas nem todos os moradores são hostis.

CAÇADOR DE DINHEIRO

Políticos, hoteleiros e outros residentes afirmam que eventos de alto nível, em vez de multidões de excursionistas que gastam pouco, são a melhor maneira de apoiar a economia local e rejeitam os manifestantes como uma minoria marginal.

"Se você observar o que o casamento do Bezos traz de concreto para o bem de Veneza, só há vantagens e nenhuma desvantagem", disse Mattia Brandi, um líder de turismo local, à Reuters.

"Se alguma coisa está diferente, é por causa dos manifestantes... Eles não percebem que são eles que estão perturbando a vida tranquila da cidade", acrescentou.

Veneza já foi palco de inúmeros casamentos VIP. O ator norte-americano George Clooney e a advogada de direitos humanos Amal Alamuddin se casaram lá em 2014, e os bilionários indianos Vinita Agarwal e Muqit Teja fizeram o mesmo em 2011, sem interrupções significativas.

Bezos, presidente do conselho da gigante do comércio eletrônico Amazon e número 4 na lista de bilionários da Forbes, ficou noivo de Sánchez em 2023, quatro anos após o fim de seu casamento de 25 anos com MacKenzie Scott.